Conte e Raggi in piazza con Legambiente contro il termovalorizzatore di Roma

Circa 300 persone hanno manifestato in piazza Madonna di Loreto contro la scelta del sindaco di Roma Roberto Gualtieri di realizzare un termovalorizzatore nell'aerea industriale di Santa Palomba per chiudere il ciclo dei rifiuti della Capitale. Presenti alla manifestazione organizzata da Legambiente c'erano i sindaci, tra gli altri, dei comuni di Albano, Ariccia, Ardea, Nemi, Albano Laziale, in gran parte limitrofi all'area dove dovrebbe sorgere l'impianto. Presenti anche l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi, e il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte che, dopo le affermazione della segretaria del Partito democratico sul termovalorizzatore, ha detto: "Noi combattiamo delle battaglie. Non possiamo accettare compromessi per tenere unite le opposizioni e, poi, qui è il Pd che deve chiarire".