Antonio Pilati, ricordo di un grande esperto di media e tra i primi foglianti

Entrava in redazione a passi lesti, la cartella sotto braccio, i capelli arruffati; salutava tutti, sempre sorridendo, si infilava nell’ufficio di Ludovico Festa, cofondatore e vicedirettore del Foglio. A vederlo, il contrario dell’esperto di legislazioni e mercati dei media, del frequentatore di cda e consulente di fondazioni. Gli era rimasta l’aria informale, appassionata, degli studi umanistici (filosofia) e di una appassionata militanza intellettuale nei turbolenti anni 70. Ma quando a metà degli anni 90 fu tra i primi collaboratori del Foglio – e poi sempre tra i più fedeli e discreti amici –, Antonio Pilati era uno stimato e profondo conoscitore del mondo della comunicazione, dei media, dell’evoluzione dei loro mercati negli anni ruggenti della globalizzazione. Vichi Festa lo aveva chiamato a curare una rubrica che, in poco tempo, era diventata imperdibile agli addetti, “Media e mercati”, in cui con un taglio giornalistico immutato negli anni, una competenza dall’interno di aziende e problematiche, il gusto per qualche pettegolezzo di settore confluiva una sapienza tutt’altro che occasionale, e molto più che accademica.

