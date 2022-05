Capaci 1992. La strage raccontata con i numeri

Oggi, 23 maggio, ricorre il 30esimo anniversario della strage in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta

L’Attentatuni, così rinominato dai boss di Cosa Nostra, anticipò la strage di via d’Amelio in cui fu il collega Paolo Borsellino a perdere la vita e che fu la conseguenza alla sentenza della Cassazione riguardo il Maxiprocesso: la magistratura aveva punito i crimini di mafia e gli attentati furono la rivendicazione della forza delle organizzazioni. I numeri della strage di Capaci.

500

I chilogrammi di tritolo utilizzati per l’esplosione e sistemati all’interno di fustini in un cunicolo di drenaggio posto sotto l’autostrada A29 in direzione di Palermo. La detonazione provocò un cratere nell’asfalto del diametro di circa cinque metri

474

Il numero degli imputati al maxiprocesso di Palermo, per cui lavorarono Falcone e Borsellino. Il processo penale, uno dei più grandi celebrati al mondo per numero di imputati e condanne, fu condotto ai danni di Cosa nostra generando un risentimento tale per cui furono compiuti gli attentati del 1992 e del 1993.

22

I mandanti dell’atto terroristico, la cui decisione fu presa nel settembre/ottobre 1991 durante le commissioni interprovinciali di Cosa Nostra presiedute da Salvatore Riina. Gli esecutori materiali furono 15 e tra di loro fu scelto Giovanni Brusca, detto ’u verru, come coordinatore delle operazion: fu proprio lui ad attivare, dopo qualche attimo di esitazione, il radiocomando che causò l’esplosione

23

Il numero dei feriti, che costituisce insieme ai 5 morti il bilancio dell’attentato. Si salvarono Paolo Capuzza, Gaspare Cervello e Angelo Corbo, che viaggiavano nella terza Fiat Croma e che dopo qualche momento di choc uscirono dall’auto a protezione della Croma bianca di Falcone. Il giudice e la moglie erano ancora vivi: il primo morì qualche ora dopo in ospedale tra le braccia di Borsellino, anticipando di poco la moglie Francesca.

53

Gli anni che aveva compiuto il 18 maggio, qualche giorno prima dell’attentato, Giovanni Falcone.