Dopo il Foglio anche per il Financial Times le persone dell'anno sono Ugur Sahin e Özlem Türec

Foto via Twitter

I fondatori di BioNTech, che con Pfizer ha sviluppato il primo vaccino contro il Covid-19, sono per il quotidiano britannico il "simbolo di una straordinaria storia di successo scientifico e di business"

Dopo il Foglio, anche per il Financial Times le persone dell'anno sono Ugur Sahin e Özlem Türec, i fondatori dell'azienda tedesca BioNTech, che con Pfizer ha sviluppato il primo vaccino contro il Covid-19 a essere autorizzato da due dei più attendibili enti regolatori, quelli negli Usa e in Gran Bretagna.

La nostra scelta l'aveva così spiegata il direttore Claudio Cerasa: "Coloro che ci aiuteranno a salvare il mondo dalla pandemia sono dei miliardari, dei capitalisti, dei globalizzatori, degli immigrati, dei figli delle frontiere aperte, che pur avendo tutte le caratteristiche per essere considerati dei nemici del popolo sono proprio coloro che ci stanno aiutando non solo a mettere da parte il Covid ma anche a mettere da parte i nostri pregiudizi".

La loro storia l'aveva raccontata Paola Peduzzi, spiegando come la strada verso il vaccino è "una strada che sa tanto di Europa, di integrazione e di eccellenza: dovessero disegnarlo, il sogno europeo, forse avrebbe la faccia di questa nostra coppia dell’anno, che quando ha saputo dei risultati positivi dei test del vaccino ha festeggiato con la figlia bevendo tè turco".

Il Financial Times oggi ha giustificato la sua scelta col fatto che la coppia rappresenta il "simbolo di una straordinaria storia di successo scientifico e di business", riuscendo a sviluppare il vaccino contro il Covid "in meno di un anno"