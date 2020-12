Un vaccino contro il Covid e contro i nostri pregiudizi. Le nostre persone dell'anno

Coloro che ci aiuteranno a salvare il mondo dalla pandemia sono dei miliardari, dei capitalisti, dei globalizzatori, degli immigrati, dei figli delle frontiere aperte, che pur avendo tutte le caratteristiche per essere considerati dei nemici del popolo sono proprio coloro che ci stanno aiutando non solo a mettere da parte il Covid ma anche a mettere da parte i nostri pregiudizi

In fondo c’è tutto nella loro storia. C’è la forza della scienza, certo, c’è la forza del progresso, ovvio, ma accanto a tutto questo, poi, c’è tutto quello che quei nomi e quelle storie rappresentano per ciascuno di noi. C’è la vittoria della globalizzazione. C’è il successo del capitalismo. C’è il trionfo della ricerca. C’è l’affermazione della concorrenza. C’è la legittimazione della competenza. C’è la centralità dell’Europa. C’è l’apoteosi del multilateralismo. C’è la sconfitta del nazionalismo. C’è l’amore per il profitto. E c’è sopra ogni cosa la raffigurazione plastica delle conseguenze positive generate da un mondo in movimento in cui i cervelli migrano, si spostano, si mescolano, si combinano e si uniscono provando a migliorare il nostro futuro.

Pubblicità

Pubblicità