Il vaccino anti Covid di Pfizer-Biontech è “un trionfo”: efficacia al 95 per cento

Sul New England Journal of Medicine sono stati pubblicati i dati di fase 3 sul candidato vaccino anti Covid-19 sviluppato dall'americana Pfizer con la tedesca Biontech. "Una protezione del 95 per cento contro Covid-19 in persone di età pari o superiore a 16 anni". Insieme all'articolo intitolato Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRna Covid-19 Vaccine, sulla rivista compare anche un editoriale che definisce "impressionanti" i risultati e "un trionfo" i tempi della messa a punto di un vaccino anti Sars-CoV-2: "Per sviluppare la maggioranza dei vaccini sono stati necessari decenni – osservano gli autori – mentre in questo caso è probabile che nell'arco di un anno si passi dal concepimento all'uso su larga scala".

