Perché Joe Manchin sta affossando Joe Biden

Il patto di non belligeranza tra il presidente Joe Biden e il senatore Joe Manchin si è sfaldato e la Casa Bianca non ha fatto nulla per nascondere la rabbia e la delusione per il tradimento in diretta tv. Manchin, democratico della West Virginia, 74 anni, moderato e rigoroso in materia economica, da mesi critica il progetto di riforma dello stato sociale americano ideato da Biden, il Build Back Better: lo critica nell’impostazione, lo critica nei dettagli, mette in guardia sugli effetti a lungo periodo di queste spese che lui definisce “folli”, poi si mette a negoziare. Lo ha fatto direttamente con il presidente e lo ha fatto al Congresso, dove nel frattempo è diventato il senatore più odiato da parte dell’ala più radicale del Partito democratico, la Squad e gli altri. Il testo che si sta discutendo al Congresso contiene già le cosiddette “correzioni Manchin”, che hanno consumato i rapporti già non idilliaci tra moderati e radicali dentro ai democratici, eppure ora allo stesso Manchin non bastano più. Lo ha detto in tv, intervistato su Fox News, l’emittente conservatrice che ha nella sua ragione sociale creare zizzania, e lo ha detto dopo essersi rifiutato di parlare con il presidente stesso. Non gli ha risposto al telefono: lo ha abbandonato dalla tv. Anche per questo la dichiarazione della Casa Bianca a commento di questo “no” è stata particolarmente rancorosa: da te non ce l’aspettavamo. E ora si lavora freneticamente per capire come salvare il piano sociale e climatico, mentre i mercati già registrano in modo negativo questa battuta d’arresto.

