La lealtà secondo Joe Biden

Il presidente Joe Biden “non implorerà nessuno”, ha detto al sito Axios una fonte vicina alla Casa Bianca: “Per lui le cose stanno così: siete democratici, o state dalla parte del vostro presidente o non ci state”. Biden è di una generazione in cui la lealtà al partito è considerata automatica e ha 36 anni di esperienza al Senato: questo gli basta per dire che la crisi del suo partito di fronte al voto più importante dell’agenda economico-sociale degli Stati Uniti finirà presto e finirà per il meglio. Ma è l’unico a essere tanto fiducioso: attorno a lui, i leader e i deputati del Partito democratico sono preoccupati e sospettosi.

