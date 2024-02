Nasce il Museo per le foibe. Bene

In attesa delle annuali odiose polemiche contro il Giorno del Ricordo, una buona notizia. Dopo aver rilanciato il Museo della Shoah bloccato da vent'anni, il ministro Sangiuliano ha varato il progetto di un Museo del Ricordo, a Roma. Si attendono gli addetti ai livori

Come ha scritto il saggio Goffredo Buccini, “preparatevi amici! Stiamo per entrare nell’annuale rissa sulle #foibe”. Siamo in anticipo, il 10 febbraio, sul Giorno del Ricordo dedicato alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, ma siamo in lieve ritardo per complimentarci col ministro Sangiuliano che ha varato l’istituzione di un Museo del Ricordo. Nascerà a Roma, dove un quartiere porta ancora il nome “giuliano-dalmata” a ricordare quell’esodo, e sarà realizzato e gestito da una Fondazione cui potranno aderire soggetti privati, tra cui le associazioni degli esuli. Il Giorno del Ricordo fu istituito durante la presidenza Ciampi e sempre onorato da Napolitano “per rendere giustizia agli italiani che furono vittime innocenti – in forme barbariche raccapriccianti, quelle che si riassumono nella incancellabile parola ‘foibe’” e da Mattarella. L’ulteriore tassello della memoria non piacerà a tutti, nonostante Sangiuliano abbia al suo attivo anche lo il rilancio del Museo della Shoah. Le polemiche ci saranno, per ora s’è visto solo un furibondo attacco sul Manifesto dello storico Eric Gobetti, già autore di un libro persino insultante nel titolo, “E allora le foibe?”. Ma confidiamo nella sveglia ritardata di qualche accademico recidivo e dei soliti addetti ai livori. O almeno dell’Anpi.