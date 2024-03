Due film per capire la terza America

Una terza America. E’ una modesta proposta che si può intuire tra le pieghe di certo cinema d’oltreoceano, marginale ma vivo. Capace perfino di farci intravedere una possibile declinazione dell’american way of life priva dei deliri nevrotici ormai disseminati dovunque e delle irruente frustrazioni dell’onnipotenza trumpiana, col suo seguito di disgrazie psicosociali. Pensate cosa rappresenta, da cosa sia animata, cosa racconta, questa terza America: una normalità completamente imperfetta e una disposizione al compromesso collocata all’estremo opposto della grandeur strombazzata dai media propagandistici. E con essa l’arte di arrangiarsi, adattarsi, riciclarsi, riorganizzarsi e sopravvivere. Che meraviglia, viene da dire: con questo genere di americani potremmo pensare di tornare a relazionarci quasi subito. Usiamo due pellicole come indicatori, ma ce ne sono altre, che ne condividono i parametri e gli intendimenti, al punto da far sospettare l’insediamento di una scuola di pensiero spontanea, che sta salendo quietamente a galla mentre nelle urne sparse per gli stati del Grande Paese va in scena lo spettacolo traballante della peggiore corsa elettorale degli ultimi decenni, per eleggere il prossimo presidente degli Stati Uniti col ballottaggio tra due contendenti degni di una pièce di Ionesco. Dunque due film dall’apparenza modesta, che pure aprono il cuore alla speranza, come sa fare il grande cinema nei suoi momenti migliori. Modestissimi anche per budget, con limitata pretesa di spesa e di sostentamento: si può ancora fare cinema così in America – senza per forza assoggettarsi alla penalizzante qualifica di “indipendente”, da molti presa come una prerogativa peggiorativa, che equivale a dire intellettualoide velleitario. Macché, queste sono storie chiare e forti, che per essere raccontare necessitano d’intelligenza, stile, misura e talento, ben più che di capitali.

