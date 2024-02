L'underdog degli Oscar. Perché “American Fiction” è il nostro candidato

Girato da Cord Jefferson in tre settimane, con un budget pari a quel che i film rivali hanno speso per le merende, si è intrufolato tra i dieci titoli in gara per il miglior film. Tra cancel culture e nuove sensibilità

"American Fiction” suona un po’ come “Grande Romanzo Americano”, inseguito e ricercato da chiunque avesse ambizioni letterarie. Poi uno strepitoso scrittore come Colson Whitehead è stato celebrato con questa precisa formula, e nessuno ha osato precisare “nero”. Minimalisti e sperimentalismo hanno fatto i loro danni (certe cose proprio non sembravano romanzi). Le donne hanno dato l’ultima spallata: il romanzo è patriarcale, noi ci sediamo in circolo e raccontiamo storie (e fossero almeno del tipo “la mano sulla culla governa il mondo”; no, a raccontare sono le vittime, in nobile gara tra loro).