S'insiste per un seguito di "Erasure" con Annie Ernaux come bersaglio

“Abbiamo girato il film in 25 giorni, più uno per il montaggio. Con un budget equivalente a quello che i nostri rivali all’Oscar hanno speso per snack e bibite” (catering escluso, quindi). Fierissimo del lavoro svolto, e della candidatura come migliore attore – nonché “miglior film” tra giganti di grande incasso – Jeffrey Wright racconta al New York Times le condizioni di lavoro sul set di “American Fiction”. Con la regia di Cord Jefferson, che ha avuto una candidatura per il miglior copione non originale, adattando il romanzo di Percival Everett intitolato “Erasure”.

