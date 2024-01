A Hollywood solo innocui balletti. Obiettivo: non offendere nessuno

La frase da bar "non si può più dire niente" è diventata realtà nel mondo del cinema e non solo: il palco degli Oscar e dei Golden Globes è una piattaforma in mezzo al jet set dove bisogna far ridere tutti, in diretta, senza mai esagerare, moderati e in linea, aggiornati ai nuovi diktat

Forse la frase da bar, abusata e importata, “non si può più dire niente”, ormai mantra dei nostri tempi, la possiamo davvero applicare ai palchi di Hollywood dove vengono consegnati i grandi premi di cinema e Tv. Per cinque anni a ospitare i Golden Globes era stato invitato Ricky Gervais, comico britannico ateo e dissacrante, che sembrava messo lì per rendere ridicola la parata di grandi star, il sistema vanitoso delle celebrities, e anche la politically correctness dello show business: “Dovevamo far vedere un carosello di celebrità morte quest’anno, ma non era abbastanza variegato. C’erano troppi bianchi. E così non si è fatto”, diceva. Faceva la parte dell’outsider, come se sperasse, esagerando, di non essere più invitato, e rompendo quei tabù generando stupore nei volti puritani del pubblico. Ma quel tempo è finito, nonostante fosse solo cinque anni fa. Nel 2022 nessun ospite. L’anno dopo l’afroamericano Jerrod Carmichael. E ora Jo Koy. Non molte persone, come di Carmicheal, hanno sentito parlare di Jo Koy. Il motivo è che i big non hanno voglia di finire dentro le polemiche delle serate dei premi. O di beccarsi gli schiaffi di Will Smith, come accadde a Chris Rock agli Oscar dopo una battuta sulla moglie Jada Pinkett.