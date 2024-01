Le nuove carte su Epstein sono roba vecchia. Brutte notizie per i cospirazionisti

Una giudice di un tribunale federale ha reso pubblici i documenti di uno dei casi in cui è coinvolto il finanziere morto in carcere nel 2019 e indagato per abusi sessuali. Ma se si leggono davvero, si vede che è tutto fumo

Una giudice di un tribunale federale ha reso pubblici i documenti di uno dei casi in cui è coinvolto il finanziere Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019 dopo essere stato condannato per abusi sessuali e traffico di minori. Con la pubblicazione di queste carte molti speravano di vedere allargata la lista del circolo di amici di Epstein, per fomentare ulteriormente la teoria che vedrebbe l’ex filantropo al centro di una congrega di ricchi e potenti mossi da istinti pedofili, istinti che nasconderebbero per mantenere le loro mani sul controllo della finanza, dello show business e del governo. Ha tutti gli elementi, il caso Epstein, di una grande cospirazione contemporanea, una versione postmoderna, dark e sessuale dei Protocolli dei Savi di Sion, l’esistenza di un circolo di potenti dove le deviate tendenze pederaste sostituirebbero il cannibalismo rituale tipico dei complottismi medievali. Ha il potenziale per essere la madre di tutti i complotti, in chiave antidemocratica, anti status quo, anche perché unisce Washington, Hollywood, Wall Street, il jet set internazionale, e pure la casa reale inglese. Mancano solo i templari e, come diceva Eco nel Pendolo di Foucault: “Quando uno tira in ballo i templari è quasi sempre un matto”.