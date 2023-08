“Oppenheimer”, film monumentale su un Prometeo con la crisi di coscienza

L’anti “Barbie” di Christopher Nolan è uscito da mercoledì sul grande schermo. Dalle urla di gioia per l'esperimento riuscito, "the Gadget", alle indagini dell'Fbi per la sospetta collaborazione sovietica

J.Robert Oppenheimer – per tutti: “Il padre della bomba atomica”, etichetta che lo faceva infuriare, era soprattutto un fisico di prima categoria – sognava la notte l’universo scomposto nei suoi elementi. Particelle quantistiche in movimento: non possiamo stabilirne la velocità e nello stesso tempo la posizione, come si fa con le biglie. Onde luminose, vicine alla relatività di Einstein e alla sua equazione che lega massa, energia e velocità della luce (al quadrato, per essere precisi). Un incubo che pare uscito dai noiosi film cosmici di Terrence Malick: “Oppie” ne era angosciato e non riusciva a dormire.