William Friedkin è morto mentre “L'esorcista” compie mezzo secolo: cosa successe quando arrivò nei nostri cinema

Nel Natale del 1973, sfidando il gran freddo, il nevischio e una temperatura sotto lo zero, molti newyorchesi passavano ore in fila davanti ai cinema, accendendo anche falò agli angoli delle strade, pur di vedere il film di cui tutti parlavano. “L’esorcista” era uscito solo in poche sale e i biglietti finivano subito. Alla Warner erano ancora titubanti. Aspettavano di capire cosa fare dopo qualche anteprima contrastante. L’avevano già stroncato Vincent Canby sul Times e la perfida Pauline Kael sul New Yorker (“sembra uno sceneggiato degli anni Cinquanta con un sacco di parolacce e gli effetti speciali”). L’idea di un film su una dodicenne posseduta dal diavolo sembrava insomma una scemenza improbabile. Ma la gente correva al cinema. “L’esorcista” era un evento. Si andava a vederlo sulla scia di un passaparola truculento: vomito, nausea, attacchi di panico, malori diffusi, svenimenti, toilette inagibili a metà proiezione e ambulanze che arrivavano davanti ai cinema a sirene spiegate. Circolavano anche leggende metropolitane su una fantomatica “Exorcist barf bag”, distribuita nei cinema all’ingresso, come i sacchetti per vomitare in aereo. Non poteva esserci campagna pubblicitaria più potente. La mania per possessioni e presenze maligne prese il largo. Il libro di William Peter Blatty, già caso letterario e bestseller, tornava in classifica, e mentre psichiatri, specialisti, gesuiti si azzuffavano sulla veridicità della vicenda, “L’esorcista” diventava il più grande incasso di sempre della Warner, superato anni dopo da “Batman” di Christopher Nolan e oggi da “Barbie”.

