Ancora un film e poi libri. Quel geniaccio di Tarantino s'è trovato un altro mestiere

Dieci e non più dieci. Lo sapevamo da un po’. Quentin Tarantino non avrebbe più girato altri film, dopo “The Movie Critic” – le riprese inizieranno a settembre. Il totonomi ha puntato altissimo, come se il regista e sceneggiatore non sapesse inventare un personaggio. Sarà ispirato a Pauline Kael, critico del New Yorker – dicevano. Ma figuriamoci, la nobiltà del mestiere: avete mai visto un film di Tarantino? E’ invece la storia di un cronista dal pessimo carattere che recensisce film per un giornale porno, fine anni Settanta. Finito il decimo film, si metterà a scrivere libri. Era ad Antibes per ricevere un premio letterario intitolato a Francis Scott Fitzgerald – galeotto fu “Cinema Speculation”, che in Francia ha venduto 10 mila copie, e in Italia 25 mila, edito da La Nave di Teseo – quando il giornalista di Libération Guillaume Gendron gli ha fatto il terzo grado (sul numero di sabato). Tanto risulta bizzarro il passaggio dalla regia alla scrittura: di solito sono i critici come François Truffaut o Olivier Assayas che dalla scrittura passano al set – va detto, con alterni successi. Né si sa di registi o attori hollywoodiani che in possesso di tutte le facoltà abbiano annunciato il ritiro. Da Orson Welles a Buster Keaton si sono persi tra film mai fatti, ruoli minori, miserie varie.

