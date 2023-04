Quentin Tarantino ha portato un po' di Hollywood in piazza Duomo. Tra fan, pensionati e mitomani

E' arrivato in Italia per presentare il suo libro, Cinema Speculation. Un red carpet lungo una trentina di metri e una grande folla ad attenderlo. C'era un po' di tutto: cinefili curiosi. giovani sognatori e visionari svalvolati. Viaggio tra gli ammiratori del regista americano

Quentin Tarantino è in Italia solo per 48 ore. Giovedì sera era a Brescia – conferenza al Teatro Grande, poi cena alla Sosta, uno dei locali più famosi della città. Questa mattina è già ripartito Barcellona. Ma l'evento importante si è tenuto ieri sera. Ieri sera, il regista più famoso del mondo ha fatto un salto alla Mondadori di piazza Duomo. E noi, sono già un paio d’ore - è il primo pomeriggio di venerdì - che siamo qui ad aspettarlo. Milano si è già svuotata per il weekend di Pasqua ma in Duomo c’è la folla delle grandi occasioni.