Hollywood scopre che il futuro è nei prequel, cioè nel fare storie con gli avanzi

Stavamo guardando “I molti santi del New Jersey”, titolo italiano per il prequel dei “Soprano” (nelle sale da ieri). Regista Alan Taylor, protagonista Alessandro Nivola con Michael Gandolfini figlio di James, e un vorticoso intreccio di riferimenti alla serie finita nel 2007. Solo i fanatici come noi l’hanno vista e rivista. Quando un Moltisanti parla dalla tomba – niente spoiler, è la prima scena del film – sappiamo benissimo di cosa è morto. Difficile immaginare l’effetto che fa a chi non conosce la famiglia Soprano (ricuperare, però, non sapete cosa avete perso).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE