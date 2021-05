Quattromila film e 17 mila ore di tv. Questo si è comprato Jeff con la MGM

Otto miliardi e mezzo di dollari. Il 40 per cento in più di quel che avevano offerto i concorrenti come Apple e Comcast (già saldamente in possesso della Nbc Universal, delle cinque major hollywoodiane quella con il mappamondo nel logo). Come mai Jeff Bezos ha pagato l’esorbitante cifra per comprare la MGM (delle suddette major, quella con il leone ruggente)? Se lo chiede il New York Times, e subito risponde: “Perché se lo può permettere, dall’alto della sua liquidità stimata sui settanta miliardi”. Nel settore, va detto, non ci sono – né ci saranno – tante altre premiate e valorose ditte da comprare, dopo che la Disney ha cominciato l’escalation aggiudicandosi per una sessantina di miliardi la 20th Century Fox (delle cinque major, quella con il secolo nel logo, e i fari che illuminano la scritta – ora è la 21th Century, la Fox eliminata per non confondersi con l’informazione Fox rimasta a Rupert Murdoch).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni