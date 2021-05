Cosa cambia per il cinema avere Bezos a Hollywood  

La MGM è nel mirino di Jeff Bezos. Sì proprio lei, la mitica Metro Goldwyn Meyer ormai quasi centenaria (fu fondata nel 1924 da Marcus Loew, Samuel Goldwyn e Louis Meyer), la stessa che negli anni ’90 finì persino tra le mani di due rampanti finanzieri italiani di matrice socialista, Giancarlo Parretti e Florio Fiorini. Amazon è in trattative per acquisire il ruggente leone di Hollywood per nove miliardi di dollari. L’obiettivo è fondere gli studios con Prime video e creare un gruppo globale di media e intrattenimento, per questo fa gola l’immensa biblioteca cinematografica posseduta dalla MGM, in assoluto una delle più grandi e celebrate, con oltre 4.100 film (da Via col Vento a Cantando sotto la pioggia, da Ben Hur al Dotto Zivago, da 2001 Odissea nello spazio a Rocky o Thelma e Louise), 10.400 episodi televisivi e 208 premi oscar. Il negoziato in corso da settimane è cominciato poco dopo che la MGM è stata messa in vendita dagli attuali proprietari (Sony, Comcast, più vari fondi di investimento) e rappresenta una risposta competitiva a un’altra mega operazione annunciata l’altro ieri: la fusione tra Discovery e Time Warner che la compagnia televisiva americana controlla insieme al colosso telefonico AT&T. L’accordo darà vita a un gruppo da 52 miliardi di dollari guidato da David Zaslav, amministratore delegato di Discovery e andrà completato entro la metà del prossimo anno. Metterà insieme canali tv (CNN, TBS, TNT, HGTV, Food Network and Discovery Channel), film (con Warner Bros), streaming (HBO Max and Discovery+). Consolidamento è la parola d’ordine. La corsa è partita prima che finisse la pandemia la quale è stata un formidabile acceleratore come dimostra il boom della internet tv guidata da Netflix e tallonata dalla Disney. Ma gli ultimi vent’anni hanno visto un continuo via vai di compravendite, una rivoluzione permanente che ha travolto il mondo dell’informazione e dell’intrattenimento; e non è affatto finita.

