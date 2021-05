Il notevole bond di Amazon

Amazon ha raggiunto un nuovo record, oltre a quelli che riguardano il patrimonio personale del fondatore Jeff Bezos – passato ad aprile scorso da 113 a 177 miliardi di dollari grazie all’aumento delle azioni del colosso delle vendite online – e gli utili trimestrali che sempre ad aprile hanno triplicato quelli del 2020. Offrendo ai risparmiatori 18,5 miliardi di obbligazioni a tasso fisso con scadenze variabili da due a 40 anni, su quella biennale ha ottenuto un rendimento che sfiora al ribasso (un decimale in più) quello dei T-Bond, i titoli del Tesoro americano, equivalenti, appena collocati al 2 per cento. Il miglior risultato precedente era di Apple con uno spread sul dollaro di tre decimali su un’obbligazione triennale. Anche sul titolo ventennale Amazon è riuscita ad andare sopra al rendimento del dollaro di soli sette decimali, in questo caso superando Alphabet, ex Google.

