Ci siamo, il prequel dei "Soprano" avrà la sua prima mondiale

La morte di James Gandolfini a Roma, nel 2013, sembrava aver chiuso la partita. E invece in "The Many Saints of Newark" c'è il figlio Michael, nella parte di Tony ragazzino. L'idea per ambientarlo: le rivolte nere di Newark nel 1967

Ci siamo. E’ questione di giorni: “The Many Saints of Newark” – più riconoscibile come il prequel dei “Soprano” – avrà la sua prima mondiale. Il 22 settembre, al Beacon Theatre di New York (punta di diamante del Tribeca Fall Preview: il festival primaverile, messo in pausa per motivi sanitari, come altre manifestazioni conquista nuovi luoghi e date). 14 anni da quando l’ultima puntata della serie creata da David Chase letteralmente spense la luce, con una dissolvenza in nero.