"Re Granchio". Due italo-americani alla Quinzaine des Realizateurs

“Western di mare” l’hanno definito i registi, Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis. Entrambi classe 1986 con studi negli Stati Uniti ed esperienze internazionali di rilievo. L’uno nato a Jackson in Louisiana e l’altro figlio di madre americana, tornano a fare squadra dopo il documentario Il solengo (2015), per approfondire spazi mitici e leggende tramandate dai figli degli immigrati italiani nell’America Latina di fine 800. Un film magico e curioso, miscela intrigante tra John Houston, Alejandro Jodorowsky ed Ermanno Olmi, che, in concorso a Cannes alla Quinzaine des Realizateurs, batte bandiera italiana. Noi del Foglio abbiamo raggiunto i registi via zoom: ecco come ci hanno commentato l’avventura della Croisette.