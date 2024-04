Tra Coppola, Miller e Costner, a Cannes torna la vecchia guardia

Ogni anno arrivano i tradizionali scongiuri. Parlando di festival, vuol dire: non è stato un anno buono, molti film erano in ritardo con la post produzione, c’è stato lo sciopero. A Cannes bisogna aggiungere “era un film Netflix che non prevedeva l’uscita in sala”. Succede quando i distributori e gli esercenti sono forti, averli contro è un rischio da non correre. Non che il direttore Thierry Frémaux non ci avesse provato. Gli hanno subito fatto capire che l’eccezione culturale francese contava anche in materia di cinema.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE