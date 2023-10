Anatomia di una caduta, ovvero il declino di una storia d'amore. Parla la regista Justine Triet

La regista Justine Triet, con i suoi film (La Bataille de Solférino, Victoria, e prima ancora diversi documentari), ha sempre detto o manifestato quello che voleva. Davanti a un pubblico mondiale, all’ultimo Festival del Cinema di Cannes, con in mano la Palma d’Oro appena vinta con Anatomia di una Caduta (Anatomie d'une chute) – film campione d’incassi in Francia e appena uscito anche in Italia per Teodora Film – disse senza alcun timore che “il governo francese sta distruggendo l’eccezione culturale", dichiarandosi favorevole alle proteste contro la riforma delle pensioni e attaccando duramente il governo guidato da Élisabeth Borne. Sarà un caso, ma sono stati in molti a pensare che la sua non candidatura ai prossimi Oscar come Miglior Film Straniero per la Francia (al suo posto hanno preferito puntare su La Passion de Dodin Bouffant di Trần Anh Hùng), sia dovuta proprio a quelle parole. "Ognuno si assume le proprie responsabilità di quello che fa e che dice – spiega al Foglio – in questo momento mi sto godendo tutto il bello che quella vittoria mi ha regalato e mi sta continuando a regalare. Negli ultimi mesi sono diventata una nomade, perché non dormo più a casa mia e sono sempre in giro per il mondo per promuoverlo. Vincere la Palma d’Oro è stata una cosa magnifica che probabilmente non mi capiterà più nella vita, quindi sto cercando di viverlo appieno. Il film adesso non è più solo un oggetto elitario, non mi appartiene più, è del pubblico che lo ama ed è questa per me la cosa più bella, il resto sono sono dettagli". Siamo alla 18esima Festa del Cinema di Roma dove la regista francese è venuta a presentare proprio quel suo strepitoso thriller processuale, un film imperdibile che analizza senza censure le dinamiche più oscure della relazione di una coppia.

