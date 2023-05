A Cannes tutto secondo pronostici. La Palma d'oro va a Justine Triet

Vince "Anatomie d'une chute", legal thriller con tanto di menzione per un border collie. Successi anche per il franco-vietnamita Tran Anh Hung e il finlandese Aki Kaurismaki. Tutti i premi assegnati. Italiani mai presi in considerazione

Tutto secondo pronostici. O quasi. La giuria con Ruben Ostlund presidente ha scelto film contemporanei. Unica eccezione: il premio per la regia andato al franco- vietnamita Tran Anh Hung per “La passion de Dodin Bouffant” (titolo internazionale “Pot-au-Feu”). Pentole e fornelli, cocotte e gelati ricoperti di meringa e passati in forno: grande omaggio alla cucina francese ottocentesca. e a Juliette Binoche che vuole essere “cuoca” e non “moglie”. Purtroppo i pranzi duravano moltissimo e il film non si perde neanche una portata.