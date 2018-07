AM “Commedia grossolana, male sceneggiata e peggio diretta”. E’ la recensione del “Vedovo”, Corriere della Sera, 29 novembre 1959. Stroncatura senza appello, non firmata (all’epoca non usava) che si chiude così: “Il film è girato a Milano, ma la città non ha alcun motivo di compiacersene”. Marco Risi diceva, “ho una scatola con tutte le recensione dei film di papà, trovarne una positiva è un’impresa”, però questo qui le sbaglia proprio tutte; forse spiazzato dai personaggi, tutti spietati, tutti un...

