Lettera privata del Papa: Quel che vuole il Sinodo tedesco è contro la Chiesa cattolica

Un problema non da poco, anche perché si pone ora il problema di che fare con i vescovi poco sensibili a stare sub Petro: saranno “sollevati” come toccato di recente all’ultraconservatore Strickland in Texas? Le motivazioni di quella rimozione, guardando la presa di posizione di Francesco rispetto ai tedeschi, non sembrano essere molto più gravi di quanto sta avvenendo al di là delle Alpi

Roma. Con lettera intestata del 10 novembre scorso, il Papa ha scritto a quattro ex componenti del Cammino sinodale tedesco esprimendo forte preoccupazione per quanto sta accadendo alla Chiesa in Germania. Marianne Schlosser, Dorothea Schmidt, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz e Katharina Westerhorstmann erano state indicate anni fa dalla Conferenza episcopale quali membri del percorso sinodale, ma le stesse si erano poi dimesse in polemica per la deriva che era stata presa. La stessa Dorothea Schmidt aveva detto in un’intervista al Foglio nel marzo del 2022 che in Germania “si cerca di stravolgere, dopo più di duemila anni di storia, la dottrina della rivelazione biblica. E, infatti, il cammino sinodale ha dichiarato apertamente che né la Scrittura, né la tradizione possono continuare a essere ritenute vincolanti. Sembra in pratica arrendersi alla mentalità della nostra epoca, anzi, la valuta come uno dei segni dei tempi e afferma che il sensus fidei fidelium non può errare”. Non solo, aggiungeva Schmidt che “mi sembra di trovarmi su un palco politico, sempre pronto ad aggiustarsi alle preferenze degli elettori, dove predomina un’atmosfera che va dal teso all’aggressivo, con toni politici aspri, con fischi e proteste e maggioranze programmate”. Il Papa si è detto d’accordo con i timori: “Anche io condivido questa preoccupazione per i tanti passi concreti con cui questa Chiesa locale minaccia di allontanarsi sempre più dal cammino comune della Chiesa mondiale. Questo include senza dubbio anche la costituzione del Comitato sinodale che ha lo scopo di preparare l’istituzione di un organo consultivo e decisionale che, nella forma delineata nel corrispondente testo della risoluzione, non può essere conciliabile con la struttura sacramentale della Chiesa cattolica”.