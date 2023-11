La Cei bacchetta Meloni sull'accordo con l'Albania sui migranti. Fine della benevolenza

Il cardinale Zuppi: "È un'ammissione di non essere in grado". Un campanello d’allarme che Palazzo Chigi non può trascurare, perché è la prima volta che esplicitamente la Cei contesta una misura del governo

Roma. La più chiara bocciatura dell’accordo siglato fra l’Italia e l’Albania sui migranti arriva dalla Conferenza episcopale italiana. Il suo presidente, il cardinale Matteo Maria Zuppi, intervenendo alla presentazione del rapporto Migrantes ha detto che “di per sé è un’ammissione di non essere in grado. Non si capisce perché non venga sistemata meglio l’accoglienza qui. Non c’è dubbio”. Inoltre, ha aggiunto, “mi sembra che ci siano anche delle discussioni all’interno della maggioranza, quello che sicuramente è importante è avere un sistema di accoglienza che dia sicurezza a tutti, a chi è accolto e a chi accoglie”. Un campanello d’allarme che Palazzo Chigi non può trascurare, perché è la prima volta che esplicitamente la Cei – che da lunedì si riunirà in assemblea ad Assisi – contesta una misura del governo guidato da Giorgia Meloni.