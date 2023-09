È finita la luna di miele tra Meloni e il Papa?

Nella due giorni di Marsiglia, agli “Incontri mediterranei”, è emersa in modo eclatante la distanza che c’è fra il Papa e il presidente francese, Emmanuel Macron. Divisi sul tema del fine vita (divergono perfino le ricostruzioni sul colloquio avuto sabato mattina, con l’Eliseo a sottolineare che di eutanasia si è discusso e con Francesco a smentire tutto poche ore dopo) e divisi pure sull’immigrazione. Il Pontefice ha invocato un’accoglienza tout-court, scagliandosi contro chi fomenta inutili paure. Ha parlato inoltre della necessità di non lasciare morire neppure un migrante in mezzo al mare. Se la reazione francese è stata piccata – “Nulla di cui vergognarci”, hanno detto da Parigi, mentre il Rassemblement National assicura che il Papa “non capisce il problema migratorio” – è altrettanto vero che le parole di Francesco non possono essere ignorate a Roma. “Dire ‘basta!’ è chiudere gli occhi; tentare ora di salvare sé stessi si tramuterà in tragedia domani, quando le future generazioni ci ringrazieranno se avremo saputo creare le condizioni per un’imprescindibile integrazione”, ha osservato Francesco. E ancora, “la soluzione non è respingere, ma assicurare, secondo le possibilità di ciascuno, un ampio numero di ingressi legali e regolari, sostenibili grazie a un’accoglienza equa da parte del continente europeo”. Non proprio musica per le orecchie di chi parla di respingimenti e mette all’indice le navi delle ong impegnate nel soccorso dei migranti nel Mediterraneo.

