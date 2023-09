Niente assist del Papa ai sovranisti sui migranti: "Accoglierli è un dovere di civiltà"

A Lund, nel 2015, il Pontefice usò toni diversi: "In teoria non si può chiudere il cuore a un rifugiato, ma ci vuole anche la prudenza dei governanti: devono essere molto aperti a riceverli, ma anche fare il calcolo di come poterli sistemare, perché un rifugiato non lo si deve solo ricevere, ma lo si deve integrare"

Roma. Nessun assist, neppure appena accennato, all’eco nazional-sovranista. Chi si attendeva dal Papa un richiamo all’Europa affinché facesse di più e meglio sul tema epocale delle migrazioni, è rimasto deluso. Francesco è intervenuto questo pomeriggio agli “Incontri mediterranei” in corso a Marsiglia e ha chiarito fin da subito che “noi credenti dobbiamo essere esemplari nell’accoglienza reciproca e fraterna”. Il Pontefice parlava nei pressi del Memoriale dedicato ai marinai e ai migranti dispersi in mare, nell’ambito di un momento di raccoglimento con i leader di altre confessioni religiose. “Troppe persone, in fuga da conflitti, povertà e calamità ambientali, trovano tra le onde del Mediterraneo il rifiuto definitivo alla loro ricerca di un futuro migliore”. Mediterraneo che “è diventato un enorme cimitero” dove “a venire seppellita è solo la dignità umana”. Francesco parla di un bivio, “da una parte la fraternità, che feconda di bene la comunità umana; dall’altra l’indifferenza, che insanguina il Mediterraneo”. Questo è, ha detto, “un bivio di civiltà”. Noi “non possiamo rassegnarci a vedere essere umani trattati come merce di scambio, imprigionati e torturati in modo atroce; non possiamo più assistere ai drammi dei naufragi, dovuti a traffici odiosi e al fanatismo dell’indifferenza. Le persone che rischiano di annegare quando vengono abbandonate sulle onde devono essere soccorse. E’ un dovere di umanità, è un dovere di civiltà”.