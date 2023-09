Sviste e mezze verità per celebrare un anno di governo

Ci sono le sviste più innocenti e le mistificazioni più bizzarre. Le mezze verità e quelle adulterate alla bisogna. E ci sta, figurarsi: ché anche di questo, e non è certo una prima volta, si nutrono gli opuscoli propagandistici come questo appena pubblicato da Fratelli d’Italia per celebrare i supposti trionfi dell’anno di governo di Giorgia Meloni. Semmai, in questo caso, a colpire sono certe presunte astuzie semantiche, certi escamotage da saltimbanco, che nel tentativo di celebrare i risultati illuminano invece le difficoltà dell’esecutivo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE