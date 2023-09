Così il Papa ha depotenziato la Segreteria di stato

Roma. Che Papa Francesco voglia la pace nessuno lo può mettere in dubbio, che si sia sforzato in ogni modo di cercare la strada giusta per far cessare le ostilità (o quantomeno ottenere una tregua) altrettanto. Gli appelli al termine di ogni Angelus e di ogni udienza generale, dopotutto, lo testimoniano. Il problema è il come lo ha fatto. La missione era fin dall’inizio complicata, ai limiti dell’impossibile: Vladimir Putin non avrebbe mai potuto capitolare davanti alle richieste del Papa di Roma (come avrebbe reagito la Chiesa ortodossa moscovita, soprattutto nei suoi settori più conservatori e nazionalisti, quindi anticattolici?), mentre a Volodymyr Zelensky sarebbe sembrato illogico fermare la resistenza e la controffensiva per primo senza segnali chiari da parte del Cremlino (fuori dal Donbas e restituzione della Crimea). Nonostante ciò, con autentico spirito evangelico, Francesco ha cercato di facilitare una mediazione, come tante altre volte gli è riuscito nel corso del pontificato. Ha scelto però di esporsi in prima persona, intestandosi l’operazione: le foto con la bandiera ucraina, la visita all’ambasciata russa presso la Santa Sede, la Via Crucis con la donna ucraina e la donna russa al Colosseo. E poi il colloquio con Kirill, le udienze, la miriade di interviste senza controllo postumo degli uffici competenti, quelli capaci di smussare e se del caso di correggere affermazioni o battute sospettate di incrinare la certosina opera diplomatica. Fino alle aggiunte a braccio di venerdì scorso in collegamento con i giovani russi riuniti a San Pietroburgo. Aggiunte mai apparse nella versione ufficiale pubblicata sul sito del Vaticano, ma ben presenti su quello dell’Arcidiocesi della Gran Madre di Dio a Mosca. La reazione ucraina era scontata, gli esempi portati dal Papa non potevano essere accettati a Kyiv (Pietro il Grande e Caterina II non godono di grande popolarità tra il Dnipro e Leopoli), ma da incidente tutto cattolico – come dimostrano la dura risposta dell’arcivescovo Shevchuk e il comunicato non meno tenero dei vertici della Chiesa latina ucraina – il caso è diventato diplomatico, con l’intemerata del consigliere di Zelensky, Podolyak – “Incoraggia le manie genocide di Putin” – e addirittura l’intervento della Lituania, che ha convocato per consultazioni il nunzio a Vilnius. Insomma, bollare la faccenda come la solita propaganda antibergogliana dei gruppi di pressione della destra stavolta ha poco senso.

