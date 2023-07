Morale sessuale da cambiare? Nella Bibbia c'è ciò che mons. Fernández cerca

L’arcivescovo Víctor Fernández, da poco nominato da Papa Francesco prefetto del Dicastero per la dottrina della fede e che fra breve sarà creato cardinale, ha risposto a una domanda sui severi giudizi presenti nella morale cattolica a proposito dell’omosessualità dicendo che questi si possono cambiare. Egli ha affermato che anche la Bibbia – che pure è considerata “parola di Dio” – può essere sottoposta a una nuova ermeneutica, ha sostenuto che non va interpretata in modo letterale, ma secondo lo spirito dei tempi. Forse Fernández non ha ben presente che da quasi duemila anni la Bibbia non viene interpretata in modo letterale dal cristianesimo, e in particolare dal cattolicesimo. Questo è accaduto soprattutto per la morale sessuale, e senza troppe difficoltà, dal momento che nei vangeli non c’è quasi una parola sull’argomento. I cristiani, quindi, per costruire una loro morale hanno ampiamente attinto alle culture del tempo, e in particolare sono stati influenzati alla severa cultura stoica, che deprecava i piaceri dei sensi, e più in generale tutto ciò che aveva a che fare con il corpo. Questa scelta avvenne non solo per una tendenza all’ascetismo, ma anche per motivi politici: la severità dei costumi infatti permetteva loro di differenziarsi dalle abitudini sessuali della società romana, e quindi di distinguersene. Si tratta di un’operazione culturale che contraddice una diffusa credenza: che cioè i tempi nuovi siano sempre più aperti e permissivi di quelli del passato, come sembra sottintendere lo stesso Fernández.

