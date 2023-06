Addio al laureato. La metamorfosi di Paul Simon in “Seven Psalms”

Non credo che Paul Simon quando ha battezzato col nome che riteneva più ispirato il suo nuovo album, cinque anni dopo il precedente “In The Blue Light”, fosse a conoscenza che Nick Cave, giusto un anno fa, aveva già fatto uscire un piccolissimo lavoro (solo sette brevissime tracce di musica e recitazione, più un lungo strumentale) intitolato “Seven Psalms”. Non credo proprio. Non credo volesse trovarsi tra i piedi l’insidiosa pietra d’inciampo che molto di rado rotola malauguratamente sul cammino degli artisti più importanti: l’invito al confronto tra due opere. E’ uno dei comandamenti fondamentali di chi sta nel music business: evitare in tutti i modi di creare situazioni che inducano gli appassionati a considerazioni del tipo: “Toh, guarda: due album che hanno proprio lo stesso titolo e pubblicati da due grandissimi artisti. Beh, vista la pazzesca coincidenza, ascoltiamoli e confrontiamoli!”. No, è impossibile che sia incorso in una simile svista. Paul Simon è sulla breccia musicale dal 1966: è un fabbricatore di lungo corso di hit e non può ignorare codesta norma della Legge. Perciò c’è solo una spiegazione che riguarda l’omonimia degli album: Paul Simon non conosce bene, oppure non conosce affatto, l’opera di Nick Cave. Anche se appare strano, in questo non c’è proprio nulla di male. E’ impossibile essere al corrente e quindi ascoltare l’intera produzione musicale dei colleghi, si corre il rischio d’impazzire. D’altro canto i grandi artisti hanno il talento di conoscere chiaramente la direzione della propria arte. Si potrebbe dire che conoscono il loro cammino ex ante: anche se le influenze altrui potrebbero far scavalcare più velocemente degli ostacoli sulla strada, la rotta è ben definita sin dall’inizio del viaggio.

