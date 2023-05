Il Papa ha scelto Kyiv, ma non sarà una benedizione incondizionata

Roma. E’ facile intuire la prudenza della Santa Sede nel dare conto dell’udienza blindata al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Prudenza dettata da ragioni di sicurezza, ma anche per evitare che qualche frase diffusa possa inficiare il risultato della visita e mandare a rotoli il tentativo di mediazione fra le Parti in contesa ordito dal Vaticano. Non era scontato accadesse, anche per i non pochi intoppi che si sono determinati nell’ultimo anno.

Gli ucraini non hanno gradito la mancata denuncia esplicita da parte del Papa della Russia come aggressore, non hanno condiviso (eufemismo) la scelta di mettere sotto la medesima croce una donna russa e una ucraina alla Via Crucis del 2022 al Colosseo. Non hanno compreso perché mai la Santa Sede dovesse mantenersi “terza” e non solidarizzare toto corde con il popolo schiacciato dai tank di Mosca. Non bastavano le visite dell’elemosiniere Krajewski, né le ambulanze donate. Si voleva di più, magari che il Papa in persona andasse lì, a Kyiv. Invece Francesco ha evitato il più possibile di irritare il Cremlino e ha sempre detto che lui a Kyiv sarebbe andato solo se avesse potuto contestualmente recarsi anche a Mosca. Solo così, si ragionava, sarebbe stato possibile facilitare una mediazione per raggiungere quantomeno una tregua. Ora, Zelensky.

