Zelensky verso Roma nel fine settimana

Il presidente ucraino atteso nella capitale tra sabato e domenica. In programma incontri con Meloni e col Papa

Nei prossimi giorni è previsto l’arrivo a Roma di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino, atteso domenica ad Aquisgrana, in Germania per ricevere il premio Carlo Magno, farà forse uno scalo in Italia.

L’arrivo a Roma potrebbe esserci sabato mattina o domenica sera, e l’incontro con Giorgia Meloni potrebbe verificarsi a Palazzo Chigi o a Villa Madama. Molto probabile è anche la visita in Vaticano, dove il presidente ucraino potrebbe essere accolto da Papa Franceso.