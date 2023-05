Il Papa in aereo annuncia una missione per la pace. Risultato? Si arrabbiano tutti

Agli studenti di materie diplomatiche s’insegna fin dalle prime lezioni che per far fallire una trattativa riservata il modo migliore è far sapere in giro che quella trattativa riservata esiste. Chissà dunque cosa avranno pensato in Segreteria di stato ascoltando le rivelazioni del Papa, in aereo davanti ai giornalisti, sul fatto che è in corso una “missione, ma ancora non è pubblica” di cui però non si può parlare: “Quando sarà pubblica ne parlerò”. Subito, com’era immaginabile, la notizia ha fatto il giro del mondo anche se con il passare delle ore è apparso chiaro che trattasi – appunto – di “missione” e non dell’elaborazione di un articolato piano di pace che possa in qualche modo affiancarsi a quelli di Xi Jinping e Lula. Il Papa si è impegnato fin dal principio della guerra nel cercare di avvicinare le Parti, proponendo la Santa Sede come istituzione in grado di facilitare una mediazione. Ma ogni tentativo è andato a vuoto e gli incidenti non sono stati pochi, tant’è che anziché rafforzare la propria posizione del tutto super partes, Francesco è stato preso di mira sia dai russi (“il chierichetto Kirill”, le frasi sulla crudeltà di ceceni e buriati che hanno fatto infuriare il Cremlino, con il ministro Lavrov che definì le parole di Bergoglio “non cristiane”), sia dagli ucraini (la Via Crucis del 2022 al Colosseo con aggrediti e aggressori messi sotto la stessa croce non è stata ancora metabolizzata. A terra, intanto, ci si affannava a smentire.

