Se il Papa va da Kim Jong Un

Il condizionale è d’obbligo, dato il particolare contesto politico di cui si parla, ma secondo quanto riportato dall’agenzia Fides, si starebbe lavorando per una visita del Papa in Corea del nord. Se a dare conto delle indiscrezioni fosse qualcun altro, la questione potrebbe essere derubricata a chiacchiericcio estivo. Invece, no. Il capo dei servizi di intelligence sudcoreani, Park Jie-won, ha confermato che è coinvolto in prima persona nel progetto. Ieri ha incontrato mons. Kim Hee-jung, arcivescovo di Gwangju e mons. Alfred Xuereb, nunzio in Corea del sud. Oggetto del vertice è appunto un possibile viaggio di Francesco a Pyongyang. Il direttore dell’agenzia Fides, padre Dinh Anh Nhue Nguyen, ha detto che “la sua visita sarebbe non tanto un punto di arrivo, quanto un punto di partenza per un tempo di riconciliazione, armonia, unità, nel nome del Vangelo. Sarebbe un momento di grazia e di benedizione per l’intera penisola”.

