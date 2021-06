La triste ammissione vaticana sulla Cina

Per la prima volta in questo pontificato, la Santa Sede ha espresso pubblicamente “preoccupazione” per quanto sta accadendo a Hong Kong, tra giornali chiusi e pressione del governo cinese sempre più evidente. Non era scontato, anche perché mai dal Vaticano era stato detto alcunché nei mesi caldi delle rivolte, quando centinaia di giovani scendevano in piazza per difendere l’autonomia della città ex colonia britannica dalle mire di Pechino.

