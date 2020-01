Perché Ratzinger parla

Che il vecchio Benedetto XVI lavori al lume d’una candela accesa nel monastero Mater Ecclesiae per destabilizzare il successore Francesco è una trama che risulterebbe banale anche per una delle tante produzioni cinematografiche sui due Papi oggi così di moda. Non sarebbe nel suo stile né, a quanto è dato sapere, lo pensa l’attuale Pontefice regnante, che deve far fronte a problemi ben più impellenti e seri che inalberarsi per le copertine di libri. Sarebbe quindi un buon e utile...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.