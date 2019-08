La pace con la Cina passa dal Vietnam

Oggi e domani in Vaticano si terrà l’ottavo incontro del Gruppo di lavoro tra la Santa Sede e il Vietnam. L’obiettivo, si legge in un comunicato diffuso ieri oltretevere, è di “sviluppare e approfondire le relazioni bilaterali. In particolare si tratteranno alcuni aspetti della vita ecclesiale del paese, nonché questioni riguardanti lo status e la missione del Rappresentante pontificio residente in Vietnam”. Prevista “per il prossimo futuro” la vista del cardinale segretario di stato, Pietro Parolin. Passi avanti sostanziali nelle...

