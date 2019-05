Il pericolo europeo di inciampare nelle radici cristiane

Il gesto del rosario, purissima variante del gesto dell’ombrello, svanirà dalle cronache marginali di queste elezioni europee ma resterà molto più a lungo, in profondità, come segnale di un punto di non ritorno, o di cambio di paradigma, nei rapporti tra politica, religione, identità. Non è però solo un gesto grossolano, strumentale per tagliare in fette l’elettorato cattolico. Matteo Salvini un po’ si è documentato, sulle radici identitarie eurocristiane, e la sua invocazione dal palco sovranista di piazza Duomo è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.