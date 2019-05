Il patriottismo europeo è diventato un atto rivoluzionario

Niente da aggiungere, forse, a quanto scrive Laurent Joffrin su Libération. Le elezioni del Parlamento di Strasburgo non cambieranno il corso delle cose nei paesi che votano, non oltre una certa misura, quella del supersondaggio. Si può votare per un centro di stabilizzazione, i popolari (Forza Italia qui, con la riserva dell’alleanza presunta con Salvini e la simpatia personale per il vecchio Cav.), o per i conservatori, o per un centro d’impulso e modernizzazione, i macronisti (beati loro che possono)....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.