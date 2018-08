Sopra, in alto, le grandi croci piantate nella roccia, a dominare le vette e ad abbracciare i morti, caduti per la patria che reclamava il sacrificio per princìpi poco compresi. Sotto, le piccole croci. Come quelle conservate nei tanti musei che raccontano quel che è stato tra il 1914 e il 1918, la vita di trincea. Croci rudimentali, spesso due stecchi di legno recuperati da un albero, un chiodo a fermarli. In entrambi i casi non c’è voglia di marcare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.