Il Papa smentisce Santi, Beati e Venerabili sulla pena di morte

Sant’Agostino, San Tommaso, Santa Caterina, voi che eravate favorevoli alla pena di morte e che sull’argomento avete scritto in più occasioni, il Vangelo non lo avevate letto bene? Oggi il Santo Padre dice che “alla luce del Vangelo la pena di morte è inammissibile”. E lo fa in modo molto ufficiale, modificando il Catechismo. Possibile che nemmeno San Giovanni Paolo II, approvante proprio quel testo che la pena di morte ancora contemplava, riuscisse a vedere l’evangelico chiarore? E tutti gli altri Santi, Beati e Venerabili alla pena di morte favorevoli, tutti ciechi e ignoranti pure loro? Avete tutti interpretato male Matteo 15? Gesù vi ribadisce ai farisei lassisti uno dei più terribili comandamenti di Dio a Mosè, “Chi maledice il padre o la madre sia messo a morte”, e non sembra proprio che la seconda persona della Santissima Trinità voglia smentire la prima. I Papi che divorziano dai Santi non finiscano con lo sposare i demoni (ma intanto i malvagi sono in festa).