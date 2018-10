Mangio la carne per sentirmi vivo

Un libro intitolato “Io mi chiamo Joseph” e avente come protagonista un quattordicenne africano non è il mio libro. Il ventunesimo capitolo di questo romanzo di Silvana De Mari è però il mio capitolo. Un veterinario descrive la ricetta dello spezzatino di cinghiale a Ursula, europea fatiscente e dunque vegetariana, e a Joseph, nigeriano sano e dunque carnivoro. Rosmarino, salvia, alloro, chiodi di garofano, bacche di ginepro... Più stuzzicanti ancora delle spezie sono le parole. “Il cinghiale è in assoluto il piatto più ecologico. I cinghiali sono stati reintrodotti nella regione, non hanno predatori e quindi l’unica maniera di creare un equilibrio è la loro morte”. Giusto. “Nella cucina la morte e il piacere si fondono e questi sono gli stessi ingredienti dell’esistere”. Più che giusto. “Coloro che vivono mangiando carne sono quelli che hanno accettato la propria umanità”. Giustissimo. “Quando noi mangiamo qualcosa che è stato vivo, ci impegniamo a essere vivi”. Giusterrimo. Davvero uno splendido capitolo, eccetto il Prosecco usato per la marinata: abbinamento tremendo, vade retro.