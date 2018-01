Le buone ragioni di Papa Francesco per non andare in Argentina

Roma. Anche stavolta, appena il Papa ha iniziato a sorvolare l’America latina con destinazione Santiago del Cile, i media d’ogni latitudine hanno riproposto la ferale domanda: perché va dappertutto ma non in Argentina, che poi sarebbe pure casa sua? Domanda lecita, ci mancherebbe. Ma per quale motivo Francesco dovrebbe rimettere piede in Argentina, a tutti i costi e in tempi relativamente brevi? Certo, la tradizione vorrebbe che il vescovo di Roma scegliesse il ritorno in patria come primo viaggio dopo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.