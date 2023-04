Il ruolo della medicina non è quello di dare la morte, caro monsignor Paglia

Il vescovo apre al suicidio assistito. Un palliativista risponde che un medico non somministra veleni neanche su richiesta

La lettura dell’articolo di Vincenzo Paglia comparso sul Riformista del 21 aprile, in una domenica di guardia medica domiciliare e di visite a malati morenti, mi lascia un senso di grande tristezza. “Non è da escludersi che nella nostra società – si legge – sia praticabile una mediazione giuridica che consenta l’assistenza al suicidio nelle condizioni precisate dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale” (…). “La proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati (ma non dal Senato) andava fondamentalmente in questa linea”.